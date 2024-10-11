Каждые захваченные 2,5 квадратных метра стоят России одного солдата – Украина в ОБСЕ

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Россия продолжает использовать технику "пушечного мяса" для продвижения на фронте. Враг теряет на каждые захваченные 2,5 кв. м одного солдата, заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко, выступая на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Укринформ.

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"Подсчитано, что каждые 2,5 квадратных метра российского продвижения в Украине стоят российским оккупантам жизни одного солдата", — сказала она.

Яркий пример такой тактики – попытки россиян захватить Угледар. По словам Костенко, им удалось захватить город после "сотни ежедневных попыток" прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Несмотря на то что в РФ объявили захват Угледара "стратегической победой", им понадобилось два года, чтобы зайти в город, даже имея преимущество в технике и живой силе.

Костенко добавила, что за прошедшую неделю на фронте произошло более 1000 боевых столкновений. ВСУ нанесли успешные удары по россиянам, уничтожив командные пункты 35 и 27 мотострелковых бригад, а также второй общевойсковой армии РФ.

4 октября стало известно, что в боях за Угледар РФ потеряла больше элитных подразделений, чем за 10 лет войны в Чечне.

7 октября британская разведка зафиксировала новый рекорд потерь россиян за сентябрь – 1271 военнослужащий ежесуточно.

8 октября комбриг 72 бригады признал, что из Угледара не удалось забрать всех раненых, некоторое количество солдат осталось в городе.

Также 8 октября он предположил, что Россия могла потерять под Угледаром гораздо больше солдат, чем насчитали в BBC.