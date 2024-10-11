Каждые захваченные 2,5 квадратных метра стоят России одного солдата – Украина в ОБСЕ
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Россия продолжает использовать технику "пушечного мяса" для продвижения на фронте. Враг теряет на каждые захваченные 2,5 кв. м одного солдата, заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко, выступая на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Укринформ.

"Подсчитано, что каждые 2,5 квадратных метра российского продвижения в Украине стоят российским оккупантам жизни одного солдата", — сказала она.

Яркий пример такой тактики – попытки россиян захватить Угледар. По словам Костенко, им удалось захватить город после "сотни ежедневных попыток" прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Несмотря на то что в РФ объявили захват Угледара "стратегической победой", им понадобилось два года, чтобы зайти в город, даже имея преимущество в технике и живой силе.

Костенко добавила, что за прошедшую неделю на фронте произошло более 1000 боевых столкновений. ВСУ нанесли успешные удары по россиянам, уничтожив командные пункты 35 и 27 мотострелковых бригад, а также второй общевойсковой армии РФ.

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