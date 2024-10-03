Давление РФ с флангов и усложненная логистика. 72 бригада рассказала о выходе из Угледара

Арсений Прилипка (Фото: видеоскрин)

Эвакуация военных, особенно раненых, из Угледара проходила в сложных условиях. Российская армия давила с флангов, оставаться в городе было критично для украинских защитников, рассказал Радио Свобода пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилепко.

"Раненых эвакуировали, и очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил и это очень усложняло логистику. Прежде всего это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили", – сказал он.

Пресофицер добавил, что без потерь не обошлось, но за счет того, что военные отошли на рубежи, удалось свести к минимуму, насколько это возможно. Если бы они продолжили находиться в Угледаре, то потери были бы больше, объяснил Прилипко.

Также он высказался об обвинениях командования относительно того, что приказ о выходе из Угледара был отдан "слишком поздно". По словам Прилипко, очень легко обвинять командование в его решении, при этом не находясь на месте и не обладая информацией и ситуацией, которая происходит на поле боя.

"Понятно, что враг не будет ждать, пока мы найдем оптимальные пути ухода. Он постоянно наносит удары, контролирует, логистику усложняет, поэтому принимается решение уже на поле боя, грубо говоря", – сказал пресс-офицер 72 бригады.

Также он рассказал, зачем россияне два года пытались захватить Угледар. Как пояснил Прилипко, этот город расположен на высоте и в нем достаточно много многоэтажек. Такие условия помогают вести разведку, ведь высота гораздо более удобна для ведения огня по противнику, говорит он. Поэтому увлечение Угледара "на руку" российским оккупантам, заявил Прилипко.

Кроме этого, бригада показала фото раненых, которых удалось эвакуировать. Число пострадавших военные не разглашают, как и новое место своего расположения.