Тиск РФ з флангів і ускладнена логістика. 72 бригада розповіла про вихід з Вугледару

Арсеній Приліпка (Фото: скрін видео)

Евакуація військових, особливо поранених, з Вугледару проходила в складних умовах. Російська армія тиснула з флангів, залишатися в місті було критично для українських захисників, розповів Радіо Свобода пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка.

"Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців з Вугледару, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили", – сказав він.

Пресофіцер додав, що без втрат не обійшлося, але за рахунок того, що військові відійшли на рубежі, їх вдалося звести до мінімуму, наскільки це можливо. Якби вони продовжили перебувати в Вугледарі, то втрати були б більші, пояснив Приліпка.

Також він висловився щодо звинувачень командування стосовно того, що наказ про вихід з Вугледару був відданий "занадто пізно". За словами Приліпка, дуже легко звинувачувати командування за його рішення, при цьому не перебуваючи на місці та не володіючи інформацією і ситуацією, яка відбувається на полі бою.

"Зрозуміло, що ворог не буде чекати, доки ми знайдемо оптимальні шляхи відходу. Він постійно наносить удари, контролює, логістику ускладнює, тому приймається рішення вже на полі бою, грубо кажучи", – сказав пресофіцер 72 бригади.

Також він розповів, навіщо росіяни два роки намагалися захопити Вугледар. Як пояснив Приліпка, це місто розташоване на висоті й у ньому достатня кількість багатоповерхівок. Такі умови допомагають вести розвідку, адже висота набагато зручніша для ведення вогню по противнику, каже він. Тому захоплення Вугледару "на руку" російським окупантам, заявив Приліпка.

Крім цього, бригада показала фото поранених, яких вдалося евакуювати. Кількість постраждалих військові не розголошують, як і нове місце свого розташування.