Кожні захоплені 2,5 квадратні метри коштують Росії одного солдата – Україна в ОБСЄ

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Росія продовжує використовувати техніку "гарматного м’яса" для просування на фронті. Ворог втрачає на кожні захоплені 2,5 кв. м одного солдата, заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час виступу на форумі Організації з безпеки та співробітництва в Європі, передає Укрінформ.

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"Підраховано, що кожні 2,5 квадратні метри російського просування в Україні коштують російським окупантам життя одного солдата", — сказала вона.

Яскравий приклад такої тактики – спроби росіян захопити Вугледар. За словами Костенко, їм вдалося захопити місто після "сотень щоденних спроб" прорвати оборону Збройних Сил України. Попри те що у РФ оголосили захоплення Вугледара "стратегічною перемогою", їм знадобилося два роки, щоб зайти в місто, навіть маючи перевагу в техніці та живій силі.

Костенко додала, що за минулий тиждень на фронті відбулося понад 1000 бойових зіткнень. ЗСУ завдали успішних ударів по росіянах, знищивши командні пункти 35 та 27 мотострілецьких бригад, а також другої загальновійськової армії РФ.

4 жовтня стало відомо, що в боях за Вугледар РФ втратила більше елітних підрозділів, ніж за 10 років війни у Чечні.

7 жовтня британська розвідка зафіксувала новий рекорд втрат росіян за вересень – 1271 військовослужбовець щодоби.

8 жовтня комбриг 72 бригади визнав, що з Вугледара не вдалося забрати всіх поранених, деяка кількість солдатів залишилася в місті.

Також 8 жовтня він припустив, що Росія могла втратити під Вугледаром значно більше солдатів, ніж нарахували у BBC.