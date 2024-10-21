Урожайные сутки на фронте: у россиян существенные потери в живой силе
За прошедшие сутки россияне потеряли на фронте 1710 оккупантов, что почти сопоставимо с майским рекордом (1740). Также Силы обороны уничтожили десятки единиц вражеской техники, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Потери РФ с начала полномасштабной войны составили:
→ личного состава – около 680 230 (+1710) человек;
→ танков – 9071 (+24);
→ боевых бронированных машин – 18 175 (+64);
→ артиллерийских систем – 19 589 (+24);
→ РСЗО / MLRS – 1232;
→ средств ПВО – 979 (+1);
→ самолетов – 369(+0);
→ вертолетов – 329 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 17 333 (+46);
→ крылатых ракет – 2624 (+0);
→ кораблей /катеров ‒ 28 (+0);
→ подлодок – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 27 034 (+47);
→ специальной техники – 3479 (+3).
- 20 октября Сырский сообщил, что съездил на Курское направление: принял решения, направленные на предупреждение действий России.
- В то же время в Харьковской области россияне уже долгое время стремятся постепенно выйти к реке Оскол – и перейти ее с помощью наведения переправ или их захвата, чтобы наступать дальше.
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