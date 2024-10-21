Урожайные сутки на фронте: у россиян существенные потери в живой силе

Силы обороны за сутки уничтожили 1710 оккупантов, также армия РФ потеряла 24 танка, 64 боевых бронемашины и другую технику и оружие

Иллюстративное фото – ЕРА

За прошедшие сутки россияне потеряли на фронте 1710 оккупантов, что почти сопоставимо с майским рекордом (1740). Также Силы обороны уничтожили десятки единиц вражеской техники, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Потери РФ с начала полномасштабной войны составили:

→ личного состава – около 680 230 (+1710) человек;

→ танков – 9071 (+24);

→ боевых бронированных машин – 18 175 (+64);

→ артиллерийских систем – 19 589 (+24);

→ РСЗО / MLRS – 1232;

→ средств ПВО – 979 (+1);

→ самолетов – 369(+0);

→ вертолетов – 329 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 17 333 (+46);

→ крылатых ракет – 2624 (+0);

→ кораблей /катеров ‒ 28 (+0);

→ подлодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 27 034 (+47);

→ специальной техники – 3479 (+3).

20 октября Сырский сообщил, что съездил на Курское направление: принял решения, направленные на предупреждение действий России.

В то же время в Харьковской области россияне уже долгое время стремятся постепенно выйти к реке Оскол – и перейти ее с помощью наведения переправ или их захвата, чтобы наступать дальше.

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