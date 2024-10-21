РФ пытается захватить Максимильяновку под Курахово: бросила на штурм танки и БМП – видео

Россияне снова предприняли штурмовые действия на Кураховском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте. 46 отдельная аэромобильная бригада показала видео боевой работы по вражеской технике.

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В воскресенье, 20 октября, оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных, захватить Максимильяновку и создать условия для дальнейшего наступления на Курахово.

Противник прибег к штурмовым действиям, преследуя цель распылить украинские огневые средства и БпЛА, отметили в 46 бригаде.

К позициям украинских десантников направлялись семь танков и 11 БМП. По результатам боевой работы были уничтожены два танка и пять БМП. Еще два поврежденных танка россиян успели откатиться назад.

"Судьба 28 спешенных оккупантов остается известной только Всевышнему", – сообщили в 46 бригаде.

Карта: DeepState

Кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте, ежедневно там происходят десятки боестолкновений. На направлении также выполняет боевые задания 79 бригада, она не раз разбивала российские колонны на этом участке фронта.

13 октября сообщалось, что 79-ка отбила очередную массированную российскую атаку и уничтожила почти 10 единиц техники.

17 октября десантники сообщили о еще одном массированном штурме РФ – оккупанты пошли в атаку десятками БМП с пехотой и шестью танками. Но безуспешно.

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