РФ намагається захопити Максимільянівку під Кураховим: кинула на штурм танки і БМП – відео

Росіяни знову вдалися до штурмових дій на Курахівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. 46 окрема аеромобільна бригада показала відео бойової роботи по ворожій техніці.

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У неділю, 20 жовтня, окупанти намагались прорвати оборону українських військових, захопити Максимільянівку й створити умови для подальшого наступу на Курахове.

Противник вдався до штурмових дій, маючи на меті розпорошити українські вогневі засоби і БпЛА, зазначили у 46 бригаді.

До позицій українських десантників прямували сім танків і 11 БМП. За результатами бойової роботи було знищено два танки й п’ять БМП. Ще два пошкоджені танки росіян встигли відкотитися назад.

"Доля 28 спішених окупантів залишається відомою лише Всевишньому", – повідомили у 46 бригаді.

Мапа: DeepState

Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. На напрямку також виконує бойові завдання 79 бригада, вона неодноразово розбивала російські колони на цій ділянці фронту.

13 жовтня повідомлялось, що 79-ка відбила чергову масовану російську атаку й знищила майже 10 одиниць техніки.

17 жовтня десантники повідомили про ще один масований штурм РФ – окупанти пішли в атаку десятками БМП з піхотою і шістьма танками. Але безуспішно.

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