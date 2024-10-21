РФ намагається захопити Максимільянівку під Кураховим: кинула на штурм танки і БМП – відео
Росіяни знову вдалися до штурмових дій на Курахівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. 46 окрема аеромобільна бригада показала відео бойової роботи по ворожій техніці.
У неділю, 20 жовтня, окупанти намагались прорвати оборону українських військових, захопити Максимільянівку й створити умови для подальшого наступу на Курахове.
Противник вдався до штурмових дій, маючи на меті розпорошити українські вогневі засоби і БпЛА, зазначили у 46 бригаді.
До позицій українських десантників прямували сім танків і 11 БМП. За результатами бойової роботи було знищено два танки й п’ять БМП. Ще два пошкоджені танки росіян встигли відкотитися назад.
"Доля 28 спішених окупантів залишається відомою лише Всевишньому", – повідомили у 46 бригаді.
- Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. На напрямку також виконує бойові завдання 79 бригада, вона неодноразово розбивала російські колони на цій ділянці фронту.
- 13 жовтня повідомлялось, що 79-ка відбила чергову масовану російську атаку й знищила майже 10 одиниць техніки.
- 17 жовтня десантники повідомили про ще один масований штурм РФ – окупанти пішли в атаку десятками БМП з піхотою і шістьма танками. Але безуспішно.
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