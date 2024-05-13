Россия начала активно терять людей. За сутки ее армия уменьшилась почти на 2000 человек

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 484 030 оккупантов

Российские оккупанты (Фото: ЕРА)

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла 1740 военных, 31 танк и 107 единиц военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери России на 13 мая 2024 года ориентировочно составили:

→ личного состава – около 484 030 (+1740);

→ танков − 7485 (+31);

→ боевых бронированных машин – 14 417 (+42);

→ артиллерийских систем – 12 487 (+15);

→ РСЗО − 1070 (+4);

→ средств ПВО – 797;

→ самолетов – 349;

→ вертолетов − 325;

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9936 (+26);

→ крылатых ракет − 2197 (+3);

→ кораблей/катеров − 26;

→ подводных лодок – 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн − 16 878 (+59);

→ специальной техники – 2048 (+6).

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.

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