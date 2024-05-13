Россия начала активно терять людей. За сутки ее армия уменьшилась почти на 2000 человек
За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла 1740 военных, 31 танк и 107 единиц военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери России на 13 мая 2024 года ориентировочно составили:
→ личного состава – около 484 030 (+1740);
→ танков − 7485 (+31);
→ боевых бронированных машин – 14 417 (+42);
→ артиллерийских систем – 12 487 (+15);
→ РСЗО − 1070 (+4);
→ средств ПВО – 797;
→ самолетов – 349;
→ вертолетов − 325;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9936 (+26);
→ крылатых ракет − 2197 (+3);
→ кораблей/катеров − 26;
→ подводных лодок – 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн − 16 878 (+59);
→ специальной техники – 2048 (+6).
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- Главком ВСУ отметил, что на Харьковском направлении продолжаются бои в приграничных районах, ситуация там сложная.
Читайте также: На Волчанск наступает до пяти российских батальонов, у врага – тактический успех