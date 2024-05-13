Росія почала активно втрачати людей. За останню добу її армія поменшала на майже 2000 осіб

З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували 484 030 окупантів

Російські окупанти (Фото: ЕРА)

За минулу добу російська окупаційна армія втратила 1740 військових, 31 танк та 107 одиниць військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати Росії на 13 травня 2024 року орієнтовно склали:

→ особового складу − близько 484 030 (+1740);

→ танків − 7485 (+31);

→ бойових броньованих машин − 14 417 (+42);

→ артилерійських систем − 12 487 (+15);

→ РСЗВ − 1070 (+4);

→ засобів ППО − 797;

→ літаків − 350;

→ гелікоптерів − 325;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 9936 (+26);

→ крилатих ракет − 2197 (+3);

→ кораблів/катерів − 26;

→ підводних човнів − 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн − 16 878 (+59);

→ спеціальної техніки − 2048 (+6).

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.

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