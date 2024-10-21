Врожайна доба на фронті: у росіян значні втрати у живій силі

Сили оборони за добу знищили 1710 окупантів, також армія РФ втратила 24 танки, 64 бойових бронемашини та іншу техніку і зброю

Ілюстративне фото – ЕРА

Протягом минулої доби росіяни втратили на фронті 1710 окупантів, що майже співставно із травневим рекордом (1740). Також Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Втрати РФ від початку повномасштабної війни склали:

→ особового складу – близько 680 230 (+1710) осіб;

→ танків ‒ 9071 (+24);

→ бойових броньованих машин ‒ 18 175 (+64);

→ артилерійських систем – 19 589 (+24);

→ РСЗВ / MLRS – 1232;

→ засобів ППО ‒ 979 (+1);

→ літаків – 369(+0);

→ гелікоптерів – 329 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 333 (+46);

→ крилатих ракет ‒ 2624 (+0);

→ кораблів /катерів ‒ 28 (+0);

→ підводних човнів – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 27 034 (+47);

→ спеціальної техніки ‒ 3479 (+3).

20 жовтня Сирський повідомив, що з’їздив на Курський напрямок: ухвалив рішення, спрямовані на упередження дій Росії.

Тим часом на Харківщині росіяни вже тривалий час прагнуть поступово вийти до річки Оскіл – і перейти її за допомогою наведення переправ або їх захоплення, щоб наступати далі.

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