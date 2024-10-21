Врожайна доба на фронті: у росіян значні втрати у живій силі
Протягом минулої доби росіяни втратили на фронті 1710 окупантів, що майже співставно із травневим рекордом (1740). Також Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Втрати РФ від початку повномасштабної війни склали:
→ особового складу – близько 680 230 (+1710) осіб;
→ танків ‒ 9071 (+24);
→ бойових броньованих машин ‒ 18 175 (+64);
→ артилерійських систем – 19 589 (+24);
→ РСЗВ / MLRS – 1232;
→ засобів ППО ‒ 979 (+1);
→ літаків – 369(+0);
→ гелікоптерів – 329 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 333 (+46);
→ крилатих ракет ‒ 2624 (+0);
→ кораблів /катерів ‒ 28 (+0);
→ підводних човнів – 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 27 034 (+47);
→ спеціальної техніки ‒ 3479 (+3).
- 20 жовтня Сирський повідомив, що з’їздив на Курський напрямок: ухвалив рішення, спрямовані на упередження дій Росії.
- Тим часом на Харківщині росіяни вже тривалий час прагнуть поступово вийти до річки Оскіл – і перейти її за допомогою наведення переправ або їх захоплення, щоб наступати далі.
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