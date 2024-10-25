У России еще есть опасные силы, которых едва коснулась война – топ-генерал США

Каволи отметил, что наземные силы РФ понесли большие потери, но и их Россия восстанавливает, поэтому армия Путина фактически выросла за время войны

Кристофер Каволи (Фото: EPA)

Россия понесла значительные потери в Украине, но все еще имеет "опасные боевые силы", почти не пострадавшие от войны. Об этом заявил командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи в интервью Атлантическому совету, передает Business Insider.

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По его словам, у России все еще есть силы, которых "едва коснулась" война – в частности это дальняя авиация, ракетные силы стратегического назначения, оборонные подразделения и подводные средства. Он сказал, что большая часть тактической авиации РФ еще не вовлечена в конфликт.

"Так что, несмотря на значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре России остается огромный потенциал – как обычный, так и ядерный – и поэтому необходимо иметь это в виду", – сказал Каволи.

Он подчеркнул, что российские сухопутные силы понесли серьезные потери во время боевых действий в Украине, однако Москва сделала заметные шаги для их восстановления.

"Военная сила – сухопутная сила – внутри Украины сегодня значительно больше, чем сухопутная сила, которая была там в начале войны. Поэтому российская армия фактически выросла за этот период", – сказал Каволи.

Он констатировал, что теперь есть определенные проблемы с качеством, и некоторое оборудование может быть не самым новым, но у России есть план восстановления этих сухопутных сил и развертывания их на границах НАТО, к чему Альянс должен отнестись очень серьезно.