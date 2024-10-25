Росія ще має небезпечні сили, яких ледве торкнулася війна – топгенерал США

Каволі наголосив, що наземні сили РФ зазнали серйозних втрат, проте і їх Росія відновлює, тому армія Путіна фактично зросла за час повномасштабної війни

Крістофер Каволі (Фото: EPA)

Росія зазнала значних втрат в Україні, але все ще має "небезпечні бойові сили", які майже не постраждали від війни. Про це заявив командувач силами НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі в інтерв’ю Атлантичній раді, передає Business Insider.

За його словами, Росія все ще має сили, яких "ледве торкнулася" війна – зокрема це дальня авіація, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи та підводні засоби. Він сказав, що більша частина тактичної авіації РФ ще не залучена до конфлікту.

"Тож, попри значні втрати в наземній сфері, в решти військової структури Росії залишається величезний потенціал – як звичайний, так і ядерний – і тому необхідно мати це на увазі", – сказав Каволі.

Він наголосив, що російські сухопутні сили зазнали серйозних втрат під час бойових дій в Україні, однак Москва зробила помітні кроки для їх відновлення.

"Військова сила – сухопутна сила – всередині України сьогодні значно більша, ніж сухопутна сила, яка була там на початку війни. Тому російська армія фактично зросла за цей період", – сказав Каволі.

Він констатував, що тепер є певні проблеми з якістю, і деяке обладнання може бути не найновішим, але у Росії є план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх на кордонах НАТО, до чого Альянсу слід поставитися дуже серйозно.