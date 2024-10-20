Топгенерал Каволі: Після війни російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні
Командувач силами НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні. Таку думку військовий висловив в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel.
Він констатував, що Росія зазнала значних втрат у війні проти України. Однак російській Збройні сили вдосконалюються, використовуючи досвід бойових дій.
"Наприкінці української війни, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого Альянсу", – наголосив Каволі.
Військовий додав, що командувати цими силами будуть ті, хто вже сприймає НАТО як ворогів.
"Тож матимемо супротивника з реальними навичками та чітким наміром. Ось чому ми маємо бути готові й потребуємо збройних сил, які зможуть цьому протистояти", – сказав Каволі.
Генерал стверджує, що Росія є постійною загрозою для Альянсу та безпеки в Європі, оскільки Москва все частіше співпрацює з такими гравцями, як Китай і Північна Корея.
"НАТО повинне мати більше можливостей, ніж наш супротивник. Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати", – наголосив він.
- 22 вересня Макрон заявив, що після завершення війни в Україні потрібно буде "переосмислити відносини" з Росією та подумати про нову форму організації Європи.
- 11 жовтня Politico писало, що НАТО почало обговорення нової стратегії щодо Росії. Альянс досі дотримується підписаного у 1997 році Основоположного акта про взаємні відносини, співпрацю та безпеку, в якому визнається спільна мета створити стабільну й мирну Європу.