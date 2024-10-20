Топ-генерал Каволи: После войны российская армия будет сильнее, чем сегодня

Кавили считает, что РФ является постоянной угрозой для Альянса, поскольку Москва все чаще сотрудничает с такими игроками, как Китай и КНДР

Кристофер Каволи (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи считает, что независимо от исхода войны в Украине, российская армия после нее станет сильнее, чем сегодня. Такое мнение военный высказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

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Он констатировал, что Россия понесла значительные потери в войне против Украины. Однако российские Вооруженные силы совершенствуются, используя опыт боевых действий.

"В конце украинской войны, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего Альянса", — подчеркнул Каволи.

Военный добавил, что командовать этими силами будут те, кто уже воспринимает НАТО как врагов.

"Поэтому будем иметь противника с реальными навыками и четкими намерениями. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут этому противостоять", — сказал Каволи.

Генерал утверждает, что Россия является постоянной угрозой Альянсу и безопасности в Европе, поскольку Москва все чаще сотрудничает с такими игроками, как Китай и Северная Корея.

"НАТО должно иметь больше возможностей, чем наш противник. Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из планов обороны. Когда я говорю быстро, я имею в виду, что мы должны быть быстрее россиян. Только так мы сможем их сдержать", – подчеркнул он.