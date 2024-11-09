Глава Минобороны Британии: Потери РФ в живой силе за октябрь рекордные, почти 42 000

Предыдущий максимум был в мае 2024 года – 39 110 военных в месяц

Джон Хили (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

В октябре потери российской оккупационной армии на войне против Украины стали рекордными – 41 980 убитыми и ранеными. Об этом в интервью The Telegraph заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

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Он отметил, что по данным британской военной разведки среднесуточные потери российских войск в Украине в октябре составили 1354 солдата.

За этот месяц Россия потеряла 41 980 военных, что стало рекордным показателем с начала вторжения. Предыдущий максимум был в мае 2024 года – 39 110 военных в месяц, уточнил Хили.

В целом РФ от февраля 2024 года, по оценке Великобритании, потеряла ориентировочно более 696 тысяч военных.

4 ноября 2024 года военные потери РФ в живой силе перевалили за 700 000 по данным Генштаба ВСУ.