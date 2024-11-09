Глава Минобороны Британии: Потери РФ в живой силе за октябрь рекордные, почти 42 000
В октябре потери российской оккупационной армии на войне против Украины стали рекордными – 41 980 убитыми и ранеными. Об этом в интервью The Telegraph заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Он отметил, что по данным британской военной разведки среднесуточные потери российских войск в Украине в октябре составили 1354 солдата.
За этот месяц Россия потеряла 41 980 военных, что стало рекордным показателем с начала вторжения. Предыдущий максимум был в мае 2024 года – 39 110 военных в месяц, уточнил Хили.
В целом РФ от февраля 2024 года, по оценке Великобритании, потеряла ориентировочно более 696 тысяч военных.
- 4 ноября 2024 года военные потери РФ в живой силе перевалили за 700 000 по данным Генштаба ВСУ.