Лекорню заявив, що Європа має самостійно забезпечувати свою безпеку, а не покладатися на США

Себастьян Лекорню вважає, що кожна країна повинна продовжувати зміцнювати свій військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних коштів

Себастьян Лекорню (Фото: Luong Thai Linh/EPA)

Європа повинна самостійно забезпечувати власну безпеку, а не покладатися на Сполучені Штати у цьому питанні. Про це в інтерв’ю Le Journal du Dimanche повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, коментуючи дані про те, що новообраний президент США Дональд Трамп може зменшити інвестиції в НАТО.

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"Це залежить від нового президента та його нової адміністрації. Але ця дискусія не нова. Генерал де Голль пояснював, що Європа була наївною, делегуючи свою безпеку США, і відмовився від цієї моделі для Франції", – сказав Лекорню.

Він поставив питання, чому, наприклад, платники податків Невади чи Аризони мають фінансувати безпеку німців і поляків.

Очільник Міноборони Франції вважає, що при нових загрозах для європейців є нормальним брати відповідальність за власну безпеку. Він додав, що Франція дотримується цього принципу з 2017 року.

"Франція з її силами ядерного стримування, армією та суверенною оборонною промисловістю розробила унікальну модель. Тепер ця модель має надихати інші європейські країни", – сказав Лекорню.

Він вважає, що кожна країна повинна продовжувати зміцнювати свій військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних коштів, а також маючи повністю оперативні сили.

4 травня 2024 року The Telegraph писало, що Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

2 липня Politico повідомило, що Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може розглянути відмову НАТО від розширення на схід.