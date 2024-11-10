Франція надішле Україні близько 10 далекобійних ракет SCALP

Себастьян Лекорню (Фото: EPA)

Франція надасть Україні близько 10 далекобійних ракет SCALP, повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Він повідомив, що підписав відповідний документ "останніми днями", ракети нададуть, щоб дозволити Україні завдавати удари за лінією фронту. Таке передання обіцяв французький лідер Емманюель Макрон президенту Володимиру Зеленському, зазначив Лекорню.

Міністр зазначив, що з настанням зими далекобійні удари Росії по Україні можуть продовжитися – Франція знову постачатиме ракети протиповітряної оборони малої дальності "Містраль", зокрема для захисту зон бойових дій.

"Ми повинні підтримувати нашу допомогу на стабільному рівні, оскільки це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення (ймовірно, йдеться про переговори. – Ред.), коли вони вирішать це зробити. Військова підтримка є важливою, і навіть коли війна закінчиться, українську армію потрібно продовжувати зміцнювати", – заявив посадовець.

Також він нагадав, що у Франції навчається 2000 українських військових – їх тренують французи на французькому обладнанні.

Storm Shadow/SCALP – франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", яку виробляє компанія MBDA. Вага її бойової частини – 450 кг. Заявлена дальність пуску складає понад 250 км в експортному варіанті й до 560 км – для армій Франції та Британії.

Раніше Зеленський повідомляв, що тренування й оснащення у Франції бригади імені королеви Франції Анни Київської мають закінчитися до кінця осені.