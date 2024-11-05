Україна отримає від Франції сотню дронів-камікадзе. Постачання вже почалися

Французькі дрони призначені для ураження живої сили противника та його техніки

БпЛА OSKAR (Фото: Breaking Defense)

Франція розпочала постачання дронів-камікадзе OSKAR в Україну. Загалом їх буде передано 100 одиниць, повідомив Breaking Defense генеральний директор Delair Бастьєн Манчіні.

За словами керівника, знадобилося шість місяців на доопрацювання БпЛА з демонстраційного зразка до бойового. Боєприпаси малої дальності OSKAR, (Opportunity Strike Kinetics Aircraft Ruggedised), що баражують, спільно виробляли компанії Delair і KNDS France.

Ці боєприпаси будуть передані Україні у кількості 100 одиниць у рамках проєкту Hummingbird. Це частина більш масштабного плану Франції з придбання загалом 2000 одиниць БпЛА різних типів.

Манчіні зазначив, що російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) продовжують бути "реальною небезпекою" для Сил оборони України.

"Нам необхідно зберігати високу адаптивність та пильність… тому що поки що у нас є рішення, які працюють, але… на полі бою все змінюється дуже швидко", – сказав він.

Довідка. Боєприпас OSKAR, що баражує, розроблений на базі БпЛА UX11 від компанії Delair і модифікований для інтеграції боєголовки вагою 2,3 кг від компанії KNDS France.

Боєприпас може літати до 45 хвилин без підзаряду та вражати нерухомі цілі, легкоброньовані автомобілі та особовий склад противника. Також він користується системами супутникової навігації та може працювати у повністю зашифрованому режимі на відстані до 25 кілометрів від системи зв'язку.

20 жовтня стало відомо, що Франція передасть ЗСУ гармати Caesar та снаряди коштом від заморожених російських активів.

22 жовтня повідомлялося, що Німеччина укомплектує одну бригаду ЗСУ до кінця року.

23 жовтня видання La Tribune повідомило, що Франція відправить в Україну перші три Mirage 2000 на початку 2025 року.