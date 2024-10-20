Франція передасть ЗСУ гармати Caesar та снаряди коштом від заморожених російських активів

САУ Caesar (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Завдяки відсоткам від заморожених російських активів Франція направить Збройним Силам України додаткове озброєння. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Tribune Sunday, передає BFM TV.

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За його словами, країна повернула 300 млн євро відсотків від заморожених російських активів, щоб купити військову техніку для України в кінці року, зокрема 12 нових самохідних артилерійських установок Caesar.

"Ми мобілізуємо відсотки від заморожених російських активів для придбання військового обладнання для України. Лише до кінця 2024 року Франція повернула 300 млн євро", – наголосив Лекорню.

Він зазначив, що цих коштів також вистачить для закупівлі додаткових 155-мм артилерійських снарядів, зенітних ракет Aster-30, авіаційних високоточних бомб AASM, а також переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral разом із ракетами.

6 червня 2024 року президент Франції Макрон оголосив у Нормандії, що Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 і візьме на себе навчання українських пілотів.

9 жовтня міністр оборони України Умєров зазначив, що французькі винищувачі будуть оснащені таким чином, щоб Україна мала перевагу над росіянами.

16 жовтня стало відомо, що Франція успішно випробувала дрони-камікадзе, перші зразки надішлють в Україну найближчими тижнями.