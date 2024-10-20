Франция передаст ВСУ пушки Caesar и снаряды на средства от замороженных российских активов

САУ Caesar (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Благодаря процентам от замороженных российских активов Франция направит Вооруженным Силам Украины дополнительное оружие. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Sunday, передает BFM TV.

По его словам, страна вернула 300 млн евро процентов от замороженных российских активов, чтобы купить военную технику для Украины в конце года, в том числе 12 новых самоходных артиллерийских установок Caesar.

"Мы мобилизуем проценты от замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для Украины. Только к концу 2024 года Франция вернула 300 млн евро", – подчеркнул Лекорню.

Он отметил, что этих средств также достаточно для закупки дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов, зенитных ракет Aster-30, авиационных высокоточных бомб AASM, а также переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral вместе с ракетами.

6 июня 2024 президент Франции Макрон объявил в Нормандии, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов.

9 октября министр обороны Украины Умеров отметил, что французские истребители будут оснащены таким образом, чтобы Украина имела преимущество над россиянами.

16 октября стало известно, что Франция успешно испытала дроны-камикадзе, первые образцы пришлют в Украину в ближайшие недели.