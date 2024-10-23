Франція відправить в Україну перші три Mirage 2000 на початку 2025 року – La Tribune
Франція відправить до України перші три винищувачі Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Про це повідомила французька газета La Tribune з посиланням на неназвані джерела.
За даними видання, літаки будуть озброєні крилатими ракетами Scalp і бомбами AASM для виконання бойових завдань "повітря-земля".
У Єлисейському палаці та Міністерстві оборони Франції наразі не розкривають деталей передання літаків Україні. Як заявив начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції Жером Белланже, йдеться про модифіковану версію Mirage 2000-5, які вже є на озброєнні грецьких ВПС.
Белланже також підкреслив, що після ремонту та відправлення в Україну інших обіцяних літаків Франція може замінити втрачені ескадрильї Mirage 2000 сучаснішими винищувачами Rafale.
"Компенсація передання літаків буде швидкою. Якщо ми встигнемо їх передати не тільки Україні, а й іншим країнам, ми завершимо переозброєння на 185 новітніх літаків", – заявив він.
- 6 червня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та підготує українських пілотів.
- 8 жовтня міністр оборони Франції Лекорню повідомив, що Mirage 2000 надійдуть до України у першій половині 2025 року. На цих літаках буде встановлено авіаракети та посилені установки РЕБ.