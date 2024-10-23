Франція відправить в Україну перші три Mirage 2000 на початку 2025 року – La Tribune

На складах у Франції лише три боєздатних літаки необхідної комплектації, пише La Tribune

Пілоти Mirage 2000 (Фото: EPA/PIYAL ADHIKARY)

Франція відправить до України перші три винищувачі Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Про це повідомила французька газета La Tribune з посиланням на неназвані джерела.

За даними видання, літаки будуть озброєні крилатими ракетами Scalp і бомбами AASM для виконання бойових завдань "повітря-земля".

У Єлисейському палаці та Міністерстві оборони Франції наразі не розкривають деталей передання літаків Україні. Як заявив начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції Жером Белланже, йдеться про модифіковану версію Mirage 2000-5, які вже є на озброєнні грецьких ВПС.

Белланже також підкреслив, що після ремонту та відправлення в Україну інших обіцяних літаків Франція може замінити втрачені ескадрильї Mirage 2000 сучаснішими винищувачами Rafale.

"Компенсація передання літаків буде швидкою. Якщо ми встигнемо їх передати не тільки Україні, а й іншим країнам, ми завершимо переозброєння на 185 новітніх літаків", – заявив він.