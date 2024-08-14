Колишній речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат опублікував кадри застосування французьких авіабомб AASM Hammer пілотом 40 бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Олександром Мигулею, який загинув 12 серпня 2024 року.

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"Кадри застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer, зафільмовані українським пілотом, публікую раніше, ніж планувалось – в пам’ять про Олександра. Він загинув під час виконання бойового завдання 12 серпня 2024 року", – підписав відео Ігнат.

За його словами, тактика використання американських протирадіолокаційних AGM-88 HARM, авіабомб GBU-62 JDAM-ER чи французьких Hammer пов’язана із серйозним ризиком для льотчиків.

Для того щоб успішно виконати бойове завдання, українським пілотам доводиться підходити близько до ворожих систем протиповітряної оборони та винищувачів, застосовувати складні тактичні прийоми, наголосив ексречник.

"Через усі ці ризики – ворожі ракети та складність виконання завдань на старій радянській техніці — інколи маємо гіркі втрати", – додав він.

ДОВІДКА AASM Hammer – це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту й покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілограмової авіабомби Mk 82 або однотонної BLU 109 чи Mk 8. Заявлена дальність бомби-ракети становить понад 70 км, але це залежить від висоти пуску. AASM Hammer – це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту й покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілограмової авіабомби Mk 82 або однотонної BLU 109 чи Mk 8. Заявлена дальність бомби-ракети становить понад 70 км, але це залежить від висоти пуску.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у січні 2024-го обіцяв, що його відомство здійснюватиме постачання цих бомб до української армії. Тоді він заявив, що Париж, починаючи з першого місяця 2024 року, передаватиме Україні 50 AASM на місяць.

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