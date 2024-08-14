Бывший спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат опубликовал кадры применения французских авиабомб AASM Hammer пилотом 40 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Александром Мигулей, который погиб 12 августа 2024 года.

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"Кадры применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer, снятые украинским пилотом, публикую раньше, чем планировалось – в память об Александре. Он погиб во время выполнения боевого задания 12 августа 2024 года", – подписал видео Игнат.

По его словам, тактика использования американских противорадиолокационных AGM-88 HARM, авиабомб GBU-62 JDAM-ER или французских Hammer связана с серьезным риском для летчиков.

Для того чтобы успешно выполнить боевую задачу, украинским пилотам приходится подходить близко к враждебным системам противовоздушной обороны и истребителям, применять сложные тактические приемы, подчеркнул экс-спикер.

"Из-за всех этих рисков — вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике — иногда имеем горькие потери", – добавил он.

СПРАВКА AASM Hammer – это авиабомба, которая имеет комплект крыльев, что увеличивает дальность полета и улучшает точность. Есть несколько вариантов таких бомб на базе 250-килограммовой авиабомбы Mk 82 или 1-однотонной BLU 109 либо Mk 8. Заявленная дальность бомбы-ракеты составляет более 70 км, но это зависит от высоты пуска. AASM Hammer – это авиабомба, которая имеет комплект крыльев, что увеличивает дальность полета и улучшает точность. Есть несколько вариантов таких бомб на базе 250-килограммовой авиабомбы Mk 82 или 1-однотонной BLU 109 либо Mk 8. Заявленная дальность бомбы-ракеты составляет более 70 км, но это зависит от высоты пуска.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в январе 2024-го обещал, что его ведомство будет осуществлять поставки этих бомб в украинскую армию. Тогда он заявил, что Париж, начиная с первого месяца 2024 года, будет передавать Украине 50 AASM в месяц.

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