Франция отправит в Украину первые три Mirage 2000 в начале 2025 года – La Tribune

На складах во Франции всего три боеспособных самолета необходимой комплектации, пишет La Tribune

Пилоты Mirage 2000 (Фото: EPA/PIYAL ADHIKARY)

Франция отправит в Украину первые три истребителя Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Об этом сообщила французская газета La Tribune со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, самолеты будут вооружены крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM для выполнения боевых задач "воздух-земля".

В Елисейском дворце и Министерстве обороны Франции пока не раскрывают деталей передачи самолетов Украине. Как заявил начальник штаба Воздушно-космических сил Франции Жером Белланже, речь идет о модифицированной версии Mirage 2000-5, которая уже находится на вооружении греческих ВВС.

Белланже также подчеркнул, что после ремонта и отправки в Украину других обещанных самолетов Франция может заменить утраченные эскадрильи Mirage 2000 более современными истребителями Rafale.

"Компенсация передачи самолетов будет быстрой. Если мы успеем их передать не только Украине, но и другим странам, мы завершим перевооружение на 185 новейших самолетов", – заявил он.