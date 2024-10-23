Франция отправит в Украину первые три Mirage 2000 в начале 2025 года – La Tribune
Франция отправит в Украину первые три истребителя Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Об этом сообщила французская газета La Tribune со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, самолеты будут вооружены крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM для выполнения боевых задач "воздух-земля".
В Елисейском дворце и Министерстве обороны Франции пока не раскрывают деталей передачи самолетов Украине. Как заявил начальник штаба Воздушно-космических сил Франции Жером Белланже, речь идет о модифицированной версии Mirage 2000-5, которая уже находится на вооружении греческих ВВС.
Белланже также подчеркнул, что после ремонта и отправки в Украину других обещанных самолетов Франция может заменить утраченные эскадрильи Mirage 2000 более современными истребителями Rafale.
"Компенсация передачи самолетов будет быстрой. Если мы успеем их передать не только Украине, но и другим странам, мы завершим перевооружение на 185 новейших самолетов", – заявил он.
- 6 июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и подготовит украинских пилотов.
- 8 октября министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Mirage 2000 поступят в Украину в первой половине 2025 года. На этих самолетах будут установлены авиаракеты и усиленные установки РЭБ.