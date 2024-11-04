Україна та Литва спільно вироблятимуть дрони та засоби РЕБ

Рустем Умєров, Лаурінас Кащюнас та Герман Сметанін (Фото: Міноборони)

Україна та Литва підписали меморандум, який передбачає спільне виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, у понеділок, 4 листопада, разом з очільником Міноборони Литви Лаурінасом Кащюнасом, який відвідав Київ з офіційним візитом, та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним підписали документ, спрямований на посилення українських захисників на полі бою.

Йдеться про Меморандум про взаєморозуміння між оборонними відомствами України та Литви, Міністерством економіки та інновацій Литви та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України щодо співпраці у сфері оборонної промисловості.

Умєров зазначив, що документ передбачає спільне виробництво безпілотників та деталей до них, боєприпасів та компонентів, засобів РЕБ, а також розробку передових технологій.

16 жовтня стало відомо, що українська компанія побудує в Литві завод із виробництва вибухових речовин нового покоління.

4 листопада в межах Коаліції спроможностей з розмінування Литва передала Україні 230 пікапів і 240 металошукачів.