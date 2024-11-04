Коаліція з розмінування. Литва передала першу партію пікапів та металошукачів

Рустем Умєров і Лаурінас Кащюнас (Фото: Міноборони)

У понеділок, 4 листопада, в межах Коаліції спроможностей з розмінування Литва передала Україні першу партію обладнання. Йдеться, зокрема, про 230 пікапів і 240 металошукачів. Про це під час церемонії передання обладнання у Києві повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає кореспондентка LIGA.net із заходу.

За словами Кащюнаса, спеціально створений фонд підтримки запрацював у вересні цього року, а перше обладнання для розмінування дісталося України вже наприкінці вересня і було використано одразу.

"Але на цьому наша подорож не закінчиться. Ця перша партія обладнання – це лише початок", – сказав міністр оборони Литви.

Перша передана партія, зокрема, містить металошукачі CEIA CMD 1 EA для пошуку протитанкових і протипіхотних мін.

Загалом за понад два з половиною роки повномасштабної війни Литва передала Україні військову допомогу на 705 млн євро і зобов'язалася щороку надавати підтримку у розмірі 0,25% валового внутрішнього продукту, додав міністр оборони Рустем Умєров.

ДОВІДКА. Військовий міношукач CEIA CMD розроблений спеціально для пошуку снарядів і мін, що не розірвалися. Його використовують як в армійських спецпідрозділах, так і в миротворчих місіях по всьому світу. На сьогодні CEIA CMD є одним з найкращих військових міношукачів. Він розроблений для виявлення металевих цілей у всіх типах ґрунту. Військовий міношукач CEIA CMD розроблений спеціально для пошуку снарядів і мін, що не розірвалися. Його використовують як в армійських спецпідрозділах, так і в миротворчих місіях по всьому світу. На сьогодні CEIA CMD є одним з найкращих військових міношукачів. Він розроблений для виявлення металевих цілей у всіх типах ґрунту.

2 жовтня Міноборони повідомило, що члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на суму 22 млн євро. З цих коштів Литва виділила 15 млн євро, а Швеція – 7 млн євро.

18 жовтня стало відомо, що уряд Швейцарії передав українським рятувальникам перший із трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200 на Конференції з протимінної діяльності в Україні.