Коаліція з розмінування. Литва передала першу партію пікапів та металошукачів
У понеділок, 4 листопада, в межах Коаліції спроможностей з розмінування Литва передала Україні першу партію обладнання. Йдеться, зокрема, про 230 пікапів і 240 металошукачів. Про це під час церемонії передання обладнання у Києві повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає кореспондентка LIGA.net із заходу.
За словами Кащюнаса, спеціально створений фонд підтримки запрацював у вересні цього року, а перше обладнання для розмінування дісталося України вже наприкінці вересня і було використано одразу.
"Але на цьому наша подорож не закінчиться. Ця перша партія обладнання – це лише початок", – сказав міністр оборони Литви.
Перша передана партія, зокрема, містить металошукачі CEIA CMD 1 EA для пошуку протитанкових і протипіхотних мін.
Загалом за понад два з половиною роки повномасштабної війни Литва передала Україні військову допомогу на 705 млн євро і зобов'язалася щороку надавати підтримку у розмірі 0,25% валового внутрішнього продукту, додав міністр оборони Рустем Умєров.
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