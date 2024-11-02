Ветеранів та людей з інвалідністю та жінок залучатимуть до розмінування територій

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Ветерани, жінки та люди з інвалідністю матимуть можливість працевлаштуватися в галузі розмінування територій, де вони займатимуться аналізом супутникових знімків і зображень з безпілотників для виявлення мін. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони.

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У відомстві зазначили, що відповідну ініціативу обговорювали на семінарі в Києві за підтримки Швеції.

Під час заходу Олег Шуварський, начальник управління протимінної діяльності, заявив, що потрібно впроваджувати політики, які забезпечать усім працівникам рівний доступ до роботи. Він також підкреслив важливість створення спеціальних навчальних програм та забезпечення комфортних умов праці для всіх.

Вже є перші успішні приклади: четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, були працевлаштовані в міжнародній організації The Halo Trust. Вони отримали роботу лише через місяць після проходження спеціального курсу з підготовки осіб з інвалідністю до роботи у сфері розмінування.

"Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БпЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності", – написало Міноборони.

12 вересня 2024 року хорватська компанія DOK-ING, один зі світових лідерів у галузі роботизованих систем для гуманітарного розмінування, відкрив офіс в Україні.

1 жовтня Україні провели перші 11 тендерів на закупівлю послуг із розмінування сільськогосподарських земель.