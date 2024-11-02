Ветеранов и людей с инвалидностью и женщин будут привлекать к разминированию территорий

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Ветераны, женщины и люди с инвалидностью могут трудоустроиться в области разминирования территорий, где они будут заниматься анализом спутниковых снимков и изображений с беспилотников для выявления мин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ведомстве отметили, что соответствующую инициативу обсуждали на семинаре в Киеве при поддержке Швеции.

В ходе мероприятия Олег Шуварский, начальник управления противоминной деятельности, заявил, что нужно внедрять политики, которые обеспечат всем работникам равный доступ к работе. Он также подчеркнул важность создания специальных обучающих программ и обеспечения комфортных условий труда для всех.

Уже есть первые успешные примеры: четверо пострадавших от взрывоопасных предметов украинцев были трудоустроены в международной организации The Halo Trust. Они получили работу только через месяц после прохождения специального курса подготовки лиц с инвалидностью к работе в сфере разминирования.

"Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности", – написало Минобороны.

12 сентября 2024 хорватская компания DOK-ING, один из мировых лидеров в области роботизированных систем для гуманитарного разминирования, открыл офис в Украине.

1 октября Украина провела первые 11 тендеров на закупку услуг по разминированию сельскохозяйственных земель.