Коалиция по разминированию. Литва передала первую партию пикапов и металлоискателей

Рустем Умеров и Лауринас Кащюнас (Фото: Минобороны)

В понедельник, 4 ноября, в рамках Коалиции возможностей по разминированию Литва передала Украине первую партию оборудования. Речь идет, в частности, о 230 пикапах и 240 металлоискателях. Об этом во время церемонии передачи оборудования в Киеве сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает корреспондент LIGA.net с мероприятия.

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По словам Кащюнаса, специально созданный фонд поддержки заработал в сентябре этого года, а первое оборудование для разминирования досталось Украине уже в конце сентября и было использовано сразу.

"Но на этом наше путешествие не закончится. Эта первая партия оборудования – это только начало", – сказал министр обороны Литвы.

Первая переданная партия включает металлоискатели CEIA CMD 1 EA для поиска противотанковых и противопехотных мин.

В целом за более чем два с половиной года полномасштабной войны Литва передала Украине военную помощь на 705 млн евро и обязалась ежегодно оказывать поддержку в размере 0,25% валового внутреннего продукта, добавил министр обороны Рустем Умеров.

СПРАВКА. Военный миноискатель CEIA CMD разработан специально для поиска неразорвавшихся снарядов и мин. Его используют как в армейских спецподразделениях, так и в миротворческих миссиях по всему миру. Сегодня CEIA CMD является одним из лучших военных миноискателей. Он разработан для обнаружения металлических целей во всех типах грунта. Военный миноискатель CEIA CMD разработан специально для поиска неразорвавшихся снарядов и мин. Его используют как в армейских спецподразделениях, так и в миротворческих миссиях по всему миру. Сегодня CEIA CMD является одним из лучших военных миноискателей. Он разработан для обнаружения металлических целей во всех типах грунта.

2 октября Минобороны сообщило, что члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на сумму 22 млн евро. Из этих средств Литва выделила 15 млн евро, а Швеция – 7 млн евро.

18 октября стало известно, что правительство Швейцарии передало украинским спасателям первый из трех специализированных автомобилей GCS 200 на Конференции по противоминной деятельности в Украине.