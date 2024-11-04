Коалиция по разминированию. Литва передала первую партию пикапов и металлоискателей
В понедельник, 4 ноября, в рамках Коалиции возможностей по разминированию Литва передала Украине первую партию оборудования. Речь идет, в частности, о 230 пикапах и 240 металлоискателях. Об этом во время церемонии передачи оборудования в Киеве сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает корреспондент LIGA.net с мероприятия.
По словам Кащюнаса, специально созданный фонд поддержки заработал в сентябре этого года, а первое оборудование для разминирования досталось Украине уже в конце сентября и было использовано сразу.
"Но на этом наше путешествие не закончится. Эта первая партия оборудования – это только начало", – сказал министр обороны Литвы.
Первая переданная партия включает металлоискатели CEIA CMD 1 EA для поиска противотанковых и противопехотных мин.
В целом за более чем два с половиной года полномасштабной войны Литва передала Украине военную помощь на 705 млн евро и обязалась ежегодно оказывать поддержку в размере 0,25% валового внутреннего продукта, добавил министр обороны Рустем Умеров.
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- 18 октября стало известно, что правительство Швейцарии передало украинским спасателям первый из трех специализированных автомобилей GCS 200 на Конференции по противоминной деятельности в Украине.