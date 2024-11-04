Украина и Литва будут совместно производить дроны и средства РЭБ

Рустем Умеров, Лауринас Кащюнас и Герман Сметанин (Фото: Минобороны)

Украина и Литва подписали меморандум, предусматривающий совместное производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, в понедельник, 4 ноября, вместе с главой Минобороны Литвы Лауринасом Кащюнасом, посетившим Киев с официальным визитом, и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным подписали документ, направленный на усиление украинских защитников на поле боя.

Речь идет о Меморандуме о взаимопонимании между оборонными ведомствами Украины и Литвы, Министерством экономики и инноваций Литвы и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

Умеров отметил, что документ предусматривает совместное производство беспилотников и деталей к ним, боеприпасов и компонентов, средств РЭБ, а также разработку передовых технологий.

16 октября стало известно, что украинская компания построит в Литве завод по производству взрывчатых веществ нового поколения.

4 ноября в рамках Коалиции возможностей по разминированию Литва передала Украине 230 пикапов и 240 металлоискателей.