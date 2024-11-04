Украина и Литва будут совместно производить дроны и средства РЭБ
Украина и Литва подписали меморандум, предусматривающий совместное производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, в понедельник, 4 ноября, вместе с главой Минобороны Литвы Лауринасом Кащюнасом, посетившим Киев с официальным визитом, и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным подписали документ, направленный на усиление украинских защитников на поле боя.
Речь идет о Меморандуме о взаимопонимании между оборонными ведомствами Украины и Литвы, Министерством экономики и инноваций Литвы и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.
Умеров отметил, что документ предусматривает совместное производство беспилотников и деталей к ним, боеприпасов и компонентов, средств РЭБ, а также разработку передовых технологий.
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