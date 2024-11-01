Россия перебросила под Курск войска из Калининграда – глава Минобороны Литвы
Россия стянула в Украину военных из Калининградской области. В частности, они сейчас участвуют в боях на Курском направлении, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает Укринформ.
"Мы анализируем присутствие российских войск в Калининграде и видим, что там пусто. Почему? Потому что они изъяли войска из Калининградской области и они сейчас бьются на поле боя в Украине. Они также бьются против украинцев в Курской области России", – сказал министр.
Кащюнас подчеркнул, что переброска войск из Калининградской области имеет прямую связь между сопротивлением Украины и безопасностью Литвы. По словам министра, несколько месяцев назад РФ говорила о "милитаризации" этого региона. Однако страны "ломают российскую военную машину".
Сокращения российских солдат в Калининградской области начали наблюдать еще в августе 2024 года. Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас заявил, что из-за успешного наступления ВСУ в Курской области России пришлось привлечь солдат из Калининграда.
- 5 сентября президент Зеленский сообщил, что Россия стянула под Курск 60 000 солдат. А 31 октября сообщил, что на этом направлении сосредоточено около 45 000 российских солдат.
- 25 октября главком Сырский расписал потери России под Курском. Убито более 6000 оккупантов, а также уничтожено 950 единиц техники.
- По данным Financial Times, на 30 октября около 3000 военных КНДР размещены в казармах в 50 км от Украины.