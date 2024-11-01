Росія перекинула під Курськ війська з Калінінграда – голова Міноборони Литви

У Литві заявили, що перекидання військ – це приклад співпраці з Україною

Лаурінас Кащюнас (Фото: x.com/LKasciunas)

Росія стягнула до України військових з Калінінградської області. Зокрема, вони зараз б'ються на Курському напрямку, заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає Укрінформ.

"Ми аналізуємо присутність російських військ у Калінінграді й бачимо, що там порожньо. Чому? Тому що вони вилучили війська з Калінінградської області й вони зараз бʼються на полі бою в Україні. Вони також бʼються проти українців у Курській області Росії", – сказав міністр.

Кащюнас підкреслив, що перекидання військ з Калінінградської області має прямий зв'язок між відсіччю України та безпекою Литви. За словами міністра, кілька місяців тому РФ говорила про "мілітаризацію" цього регіону. Однак країни "ламають російську воєнну машину".

Скорочення російських солдатів у Калінінградській області почали спостерігати ще в серпні 2024 року. Командувач литовської армії Раймундас Вайкшнорас заявив, що через успішний наступ ЗСУ у Курській області Росії довелося залучити солдатів з Калінінграда.