Украина получит от Франции сотню дронов–камикадзе. Поставки уже начались

Французские дроны предназначены для поражения живой силы противника и его техники

БпЛА OSKAR (Фото: Breaking Defense)

Франция начала поставки дронов-камикадзе OSKAR в Украину. Всего их будет передано 100 единиц, сообщил Breaking Defense генеральный директор Delair Бастьен Манчини.

По словам руководителя, понадобилось шесть месяцев на доработку БпЛА с демонстрационного образца до боевого. Барражирующие боеприпасы малой дальности OSKAR (Opportunity Strike Kinetics Aircraft Ruggedised) совместно производили компании Delair и KNDS France.

Эти боеприпасы будут переданы Украины в количестве 100 единиц в рамках проекта Hummingbird. Это часть более масштабного плана Франции по приобретению в общей сложности 2000 единиц БпЛА различных типов.

Манчини отметил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают быть "реальной опасностью" для Сил обороны Украины.

"Нам необходимо сохранять высокую адаптивность и бдительность… потому что пока у нас есть решения, которые работают, но… на поле боя все изменяется очень быстро", – сказал он.

Справка. Барражирующий боеприпас OSKAR разработан на базе БпЛА UX11 от компании Delair и модифицирован для интеграции боеголовки весом 2,3 кг от компании KNDS France.

Боеприпас может летать до 45 минут без подзаряда и поражать неподвижные цели, легкобронированные автомобили и личный состав противника. Также он пользуется системами спутниковой навигации и может работать в полностью зашифрованном режиме на расстоянии до 25 километров от системы связи.

20 октября стало известно, что Франция передаст ВСУ пушки Caesar и снаряды на средства от замороженных российских активов.

22 октября сообщалось, что Германия укомплектует одну бригаду ВСУ до конца года.

23 октября издание La Tribune сообщило, что Франция отправит в Украину первые три Mirage 2000 в начале 2025 года.