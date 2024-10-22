Не только Франция. До конца года Германия укомплектует одну бригаду ВСУ – Зеленский

В этот процесс также включаются страны Скандинавского полуострова, отметил президент

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Иллюстративное фото: EPA)

До конца 2024 года Германия выполнит укомплектование одной бригады, сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 октября, на котором присутствовал корреспондент LIGA.net.

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"Партнеры должны сделать то, о чем мы подписались. Французы до конца ноября выполняют укомплектование одной бригады. Немцы до конца этого года выполняют укомплектование еще одной бригады", – заявил он.

По словам Зеленского, в этот процесс также включаются нордические страны (государства скандинавского полуострова и Исландия).

Ранее Зеленский сообщал, что тренировка и оснащение во Франции бригады имени королевы Франции Анны Киевской должно закончиться до конца осени.

Глава государства отмечал, что часть Плана победы – усиление украинских бригад, а именно: их возможностей благодаря созданию резерва с укомплектованными соединениями, оснащенными нормальной качественной техникой.

Ранее министр обороны Умеров сообщил, что Украина на встрече G7 договорилась с Германией о немедленном усилении украинской противовоздушной обороны.