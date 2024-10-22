Не тільки Франція. До кінця року Німеччина укомплектує одну бригаду ЗСУ – Зеленський

До цього процесу також долучаються країни Скандинавського півострова, зазначив президент

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Ілюстративне фото: EPA)

До кінця 2024 року Німеччина виконає укомплектування однієї бригади, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 22 жовтня, на якому був присутній кореспондент LIGA.net.

"Партнери повинні зробити те, про що ми підписалися. Французи до кінця листопада виконують укомплектування однієї бригади. Німці до кінця цього року виконують укомплектування ще однієї бригади", – заявив він.

За словами Зеленського, до цього процесу також долучаються нордичні країни (держави скандинавського півострова та Ісландія).

Раніше Зеленський повідомляв, що тренування й оснащення у Франції бригади імені королеви Франції Анни Київської має закінчитися до кінця осені.

Голова держави зауважував, що частиною Плану перемоги є посилення українських бригад, а саме: їхніх можливостей завдяки створенню резерву з укомплектованими з'єднаннями, що оснащені нормальною, якісною технікою.

Раніше міністр оборони Умєров повідомив, що Україна на зустрічі G7 домовилась з Німеччиною про негайне посилення української протиповітряної оборони.