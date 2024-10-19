Україна на G7 домовилась з Німеччиною про негайне посилення ППО – Умєров

До проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Україна на зустрічі G7 домовилась з Німеччиною про негайне посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України", – заявив він.

Відповідно до угоди, країни-підписанти будуть фінансувати спільні проєкти або підтримувати власні ініціативи, спрямовані на посилення можливостей протиповітряної оборони Збройних Сил України.

До проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

3 жовтня система протиповітряної оборони Patriot, надана Румунією, прибула в Україну.