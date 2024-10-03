Система Patriot із Румунії прибула до України
Система протиповітряної оборони Patriot, надана Румунією, прибула в Україну. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і Радіо Свобода із посиланням на Міноборони Румунії.
2 жовтня у вечірньому відеозверненні Зеленський подякував країнам, які посилюють українську протиповітряну оборону.
"Окрема подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши "шахеди" та ракети", – наголосив Зеленський.
3 жовтня Міністерство оборони Румунії у коментарі Радіо Свобода підтвердило надходження зенітно-ракетного комплексу до України.
"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – заявив речник оборонного відомства Константін Спіну.
Президент Румунії Клаус Йоганніс 5 вересня підписав закон про передання Україні одного ЗРК Patriot, що належить його країні.
- 22 травня президент Румунії Йоганніс заявив, що країна зможе надати Україні систему ППО Patriot лише тоді, коли отримає натомість щось інше.
- 20 червня Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні систему ППО Patriot.
- 2 вересня уряд Румунії схвалив законопроєкт, який передбачає можливість передання Україні Patriot.