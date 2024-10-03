Система Patriot із Румунії прибула до України

ЗРК Patriot (Фото: Jens Buettner / EPA)

Система протиповітряної оборони Patriot, надана Румунією, прибула в Україну. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і Радіо Свобода із посиланням на Міноборони Румунії.

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2 жовтня у вечірньому відеозверненні Зеленський подякував країнам, які посилюють українську протиповітряну оборону.

"Окрема подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — покласти край російському терору, спільними зусиллями знищивши "шахеди" та ракети", – наголосив Зеленський.

3 жовтня Міністерство оборони Румунії у коментарі Радіо Свобода підтвердило надходження зенітно-ракетного комплексу до України.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – заявив речник оборонного відомства Константін Спіну.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 5 вересня підписав закон про передання Україні одного ЗРК Patriot, що належить його країні.