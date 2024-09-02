Уряд Румунії схвалив проєкт закону, який дозволяє передати Україні систему Patriot

Бухарест може передати Україні одну з семи систем Patriot за умови, якщо отримає нову від США

Напрямні пускові установки ЗРК Patriot (Фото: Міноборони)

Уряд Румунії на засіданні 2 вересня схвалив законопроєкт, який передбачає можливість передання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

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Румунський уряд схвалив проєкт закону, який доповнює закон №222/2017 про наземну протиповітряну оборону. Зокрема, проєкт передбачає, що зенітно-ракетний комплекс Patriot є "предметом актів дарування третім особам".

Бухарест може передати Україні одну з семи систем Patriot за умови, якщо отримає нову від США.

У рішенні зазначено, що Міністерство національної оборони Румунії має забезпечити фінансування для покриття витрат на відновлення можливостей наземної протиповітряної оборони (зокрема, йдеться про придбання нової системи ППО).

"Після ухвалення закону парламентом уряд зможе ухвалити рішення, яке зробить акт дарування операційним. Вся виконавча влада уповноважена відновити можливості протиповітряної оборони країни коштом бюджету, виділеного Міністерству національної оборони", – оголосив прессекретар уряду Румунії Міхай Константін, цитує Digi24.

22 травня президент Румунії Йоганніс заявив, що країна зможе надати Україні систему ППО Patriot лише тоді, коли отримає натомість щось інше.

20 червня Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні систему ППО Patriot.

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