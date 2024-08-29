Кулеба: Союзники досі не передали Україні системи Patriot, які обіцяли ще місяці тому
Деякі обіцяні західними союзниками системи протиповітряної оборони Patriot досі не прибули в Україну. Про це перед зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Він наголосив, що з квітня, коли Київ просив Захід про додаткові системи ППО, відбувся значний прогрес. Втім, деякі системи досі не були доставлені в Україну.
"Закликаю усі країни, які пообіцяли Patriot місяці тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові, бракує тільки фінального "зеленого світла". Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь. І в понеділок ми побачили, як буде діяти Росія", – заявив глава української дипломатії.
Він пообіцяв порушити на зустрічі питання, яке турбує Україну, а саме: тривалий проміжок часу між обіцянкою надання військової допомоги від союзників і її фактичним отриманням, що ускладнює планування бойових дій.
- 9 липня 2024 року пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини щодо систем Patriot для України.
- 10 липня союзники на саміті НАТО зобов'язались виділити великий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд. До нього, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони та "сотні додаткових перехоплювачів" упродовж наступного року.
- 11 липня американський лідер Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України – туди ввійшла батарея Patriot.
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