Кулеба: Союзники досі не передали Україні системи Patriot, які обіцяли ще місяці тому

Глава МЗС заявив, що між обіцянкою від Заходу та датою фактичного прибуття в Україну військової допомоги минає багато часу

Дмитро Кулеба (Фото: пресслужба МЗС)

Деякі обіцяні західними союзниками системи протиповітряної оборони Patriot досі не прибули в Україну. Про це перед зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Він наголосив, що з квітня, коли Київ просив Захід про додаткові системи ППО, відбувся значний прогрес. Втім, деякі системи досі не були доставлені в Україну.

"Закликаю усі країни, які пообіцяли Patriot місяці тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові, бракує тільки фінального "зеленого світла". Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь. І в понеділок ми побачили, як буде діяти Росія", – заявив глава української дипломатії.

Він пообіцяв порушити на зустрічі питання, яке турбує Україну, а саме: тривалий проміжок часу між обіцянкою надання військової допомоги від союзників і її фактичним отриманням, що ускладнює планування бойових дій.

9 липня 2024 року пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини щодо систем Patriot для України.

10 липня союзники на саміті НАТО зобов'язались виділити великий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд. До нього, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони та "сотні додаткових перехоплювачів" упродовж наступного року.

11 липня американський лідер Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України – туди ввійшла батарея Patriot.

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