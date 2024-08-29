Кулеба: Союзники все еще не передали Украине системы Patriot, которые обещали месяцами

Глава МИД заявил, что между обещанием от Запада и датой фактического прибытия в Украину военной помощи уходит много времени

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Некоторые обещанные западными союзниками системы противовоздушной обороны Patriot до сих пор не прибыли в Украину. Об этом перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что с апреля, когда Киев просил Запад о дополнительных системах ПВО, произошел значительный прогресс. Впрочем, некоторые системы до сих пор не были доставлены в Украину.

"Призываю все страны, которые пообещали Patriot месяцы назад, наконец-то поставить их. Они есть, они готовы, не хватает только финального "зеленого света". Какими бы ни были причины, пора это сделать. Мы входим в осень. И в понедельник мы увидели, как будет действовать Россия", – заявил глава украинской дипломатии.

Он пообещал поднять на встрече вопрос, который беспокоит Украину, а именно: длительный промежуток времени между обещанием предоставления военной помощи от союзников и ее фактическим получением, что затрудняет планирование боевых действий.

9 июля 2024 года посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что у Альянса "очень положительные" новости относительно систем Patriot для Украины.

10 июля союзники на саммите НАТО обязались выделить большой пакет военной помощи Украине на $1 млрд. В него, в частности, войдут системы противовоздушной обороны и "сотни дополнительных перехватчиков" в течение следующего года.

11 июля американский лидер Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины – туда вошла батарея Patriot.

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