Правительство Румынии одобрило проект закона, позволяющий передать Украине систему Patriot

Бухарест может передать Украине одну из семи систем Patriot при условии, что получит новую от США

Направляющие пусковые установки ЗРК Patriot (Фото: Минобороны)

Правительство Румынии на заседании 2 сентября одобрило законопроект, предусматривающий возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

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Румынское правительство одобрило проект закона, дополняющий закон №222/2017 о наземной противовоздушной обороне. В частности, проект предусматривает, что зенитно-ракетный комплекс Patriot является "предметом актов дарения третьим лицам".

Бухарест может передать Украине одну из семи систем Patriot при условии, что получит новую от США.

В решении отмечается, что Министерство национальной обороны Румынии должно обеспечить финансирование для покрытия расходов на восстановление возможностей наземной противовоздушной обороны (в частности, речь идет о приобретении новой системы ПВО).

"После принятия закона парламентом правительство сможет принять решение, которое сделает акт дарения операционным. Вся исполнительная власть уполномочена восстановить возможности противовоздушной обороны страны за счет бюджета, выделенного Министерству национальной обороны", – объявил пресс-секретарь правительства Румынии Михай Константин, цитирует Digi24.

22 мая президент Румынии Йоганнес заявил, что страна сможет предоставить Украине систему ПВО Patriot только в том случае, когда получит взамен что-то другое.

20 июня Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему ПВО Patriot.

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