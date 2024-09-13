Зеленський про Patriot: Їх дуже недостатньо, але реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація

ЗРК Patriot (Фото - НАТО)

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна має на озброєнні більше систем протиповітряної оборони Patriot, ніж про це офіційно повідомлялось, але їх все одно недостатньо, як і ракет до них. Про це він заявив під час участі 13 вересня у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

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Коментуючи інформацію про те, що Україна має нібито чотири комплекси Patriot, Зеленський зазначив: "Я не можу казати скільки. Але, я б так сказав, їх недостатньо. Їх дуже недостатньо, але, слава богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація".

Однак, як наголосив президент, для Patriot, як і для інших систем ППО, які є в Україні, постійно не вистачає ракет.

"Такий приклад, як працюють наші ППОшники: бажано дві ракети на ціль, а вони – краще одну", – сказав Зеленський.

Наприкінці серпня тодішній глава МЗС Кулеба заявив, що союзники досі не передали Україні системи Patriot, які обіцяли ще місяці тому.

5 вересня президент Румунії підписав закон про передання Україні однієї із закуплених у США систем ППО Patriot у найсучаснішій конфігурації 3+.

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