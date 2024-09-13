Зеленський про Patriot: Їх дуже недостатньо, але реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація
Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна має на озброєнні більше систем протиповітряної оборони Patriot, ніж про це офіційно повідомлялось, але їх все одно недостатньо, як і ракет до них. Про це він заявив під час участі 13 вересня у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
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Коментуючи інформацію про те, що Україна має нібито чотири комплекси Patriot, Зеленський зазначив: "Я не можу казати скільки. Але, я б так сказав, їх недостатньо. Їх дуже недостатньо, але, слава богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація".
Однак, як наголосив президент, для Patriot, як і для інших систем ППО, які є в Україні, постійно не вистачає ракет.
"Такий приклад, як працюють наші ППОшники: бажано дві ракети на ціль, а вони – краще одну", – сказав Зеленський.
- Наприкінці серпня тодішній глава МЗС Кулеба заявив, що союзники досі не передали Україні системи Patriot, які обіцяли ще місяці тому.
- 5 вересня президент Румунії підписав закон про передання Україні однієї із закуплених у США систем ППО Patriot у найсучаснішій конфігурації 3+.
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