Зеленский: Patriot недостаточно, но реальность более позитивная, чем официальные данные

Президент рассказал об "экономной" работе бойцов ПВО – желательно использовать две ракеты на цель, а применяют одну

ЗРК Patriot (Фото - НАТО)

Президент Владимир Зеленский дал понять, что у Украины на вооружении есть больше систем противовоздушной обороны Patriot, чем об этом официально сообщалось, но их все равно недостаточно, как и ракет к ним. Об этом он заявил во время участия 13 сентября в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Комментируя информацию о том, что у Украины есть якобы четыре комплекса Patriot, Зеленский отметил: "Я не могу говорить сколько. Но, я бы так сказал, их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более позитивная, чем официальная информация ".

Однако, как подчеркнул президент, для Patriot, как и для других систем ПВО, имеющихся в Украине, постоянно не хватает ракет.

"Такой пример, как работают наши ПВОшники: желательно две ракеты на цель, а они – лучше одну", – сказал Зеленский.

В конце августа тогдашний глава МИД Кулеба заявил, что союзники до сих пор не передали Украине системы Patriot, обещанные еще месяцы назад.

5 сентября президент Румынии подписал закон о передаче Украине одной из закупленных у США систем ПВО Patriot в самой современной конфигурации 3+.

Читайте также: Зеленский – союзникам: Только Беларусь сбила "шахеды", позор для демократического мира