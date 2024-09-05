Румыния подарит Украине ЗРК Patriot – президент страны

Румыния передаст Украине одну из закупленных у США систем ПВО Patriot в самой современной конфигурации 3+

Система ПВО Patriot (Фото: НАТО)

Президент Румынии Клаус Иоханнис 5 сентября подписал закон о передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot, принадлежащего его стране. Об этом сообщили в пресс-службе румынского лидера.

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Румыния подарит Украине одну систему Patriot, которую заказала для собственных нужд, сообщил Иоханнис. Речь идет о передаче одной из семи закупленных в США систем в современной конфигурации 3+.

Румыния закупит еще один ЗРК Patriot для защиты собственного неба.

Румыния заключила контракт на покупку Patriot в 2017 году. Его сумма составила $4 млрд. В целом у Румынии четыре системы ПРО Patriot, но функционируют только две.

4 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна заказала для Украины 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T.

До этого уже бывший глава МИД Кулеба говорил, что некоторые обещанные западными союзниками системы противовоздушной обороны Patriot до сих пор не прибыли в Украину.

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