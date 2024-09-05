Румунія подарує Україні ЗРК Patriot – президент країни
Президент Румунії Клаус Йоганніс 5 вересня підписав закон про передання Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot, що належить його країні. Про це повідомили у пресслужбі румунського лідера.
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Румунія подарує Україні одну систему Patriot, яку замовила для власних потреб, повідомив Йоганніс. Йдеться про передання однієї з семи закуплених у США систем у найсучаснішій конфігурації 3+.
Натомість Румунія закупить ще один ЗРК Patriot для захисту власного неба.
Румунія уклала контракт на купівлю Patriot у 2017 році. Його сума становила $4 млрд. Загалом Румунія має чотири системи ПРО Patriot, але функціонують лише дві.
- 4 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T.
- До цього вже колишній глава МЗС Кулеба говорив, що деякі обіцяні західними союзниками системи протиповітряної оборони Patriot досі не прибули в Україну.
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