Румунія подарує Україні ЗРК Patriot – президент країни

Румунія передасть Україні одну із закуплених у США систем ППО Patriot у найсучаснішій конфігурації 3+

Система ППО Patriot (Фото: НАТО)

Президент Румунії Клаус Йоганніс 5 вересня підписав закон про передання Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot, що належить його країні. Про це повідомили у пресслужбі румунського лідера.

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Румунія подарує Україні одну систему Patriot, яку замовила для власних потреб, повідомив Йоганніс. Йдеться про передання однієї з семи закуплених у США систем у найсучаснішій конфігурації 3+.

Натомість Румунія закупить ще один ЗРК Patriot для захисту власного неба.

Румунія уклала контракт на купівлю Patriot у 2017 році. Його сума становила $4 млрд. Загалом Румунія має чотири системи ПРО Patriot, але функціонують лише дві.

4 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T.

До цього вже колишній глава МЗС Кулеба говорив, що деякі обіцяні західними союзниками системи протиповітряної оборони Patriot досі не прибули в Україну.

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