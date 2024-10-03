Система Patriot из Румынии прибыла в Украину
Система противовоздушной обороны Patriot, предоставленная Румынией, прибыла в Украину. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и Радио Свобода со ссылкой на Минобороны Румынии.
2 октября в вечернем видеообращении Зеленский поблагодарил страны, которые усиливают украинскую противовоздушную оборону.
"Отдельная благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности — положить конец российскому террору, совместными усилиями уничтожив "шахеды" и ракеты", — подчеркнул Зеленский.
3 октября Министерство обороны Румынии в комментарии Радио Свобода подтвердило поступление зенитно-ракетного комплекса в Украину.
"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", – заявил спикер оборонного ведомства Константин Спину.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 5 сентября подписал закон о передаче Украине одного ЗРК Patriot, принадлежащего его стране.
- 22 мая президент Румынии Йоханнис заявил, что страна сможет предоставить Украине систему ПВО Patriot только тогда, когда получит что-то другое.
- 20 июня Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему ПВО Patriot.
- 2 сентября правительство Румынии одобрило законопроект, предусматривающий возможность передачи Украине Patriot.