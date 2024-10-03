Система Patriot из Румынии прибыла в Украину

ЗРК Patriot (Фото: Jens Buettner / EPA)

Система противовоздушной обороны Patriot, предоставленная Румынией, прибыла в Украину. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и Радио Свобода со ссылкой на Минобороны Румынии.

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2 октября в вечернем видеообращении Зеленский поблагодарил страны, которые усиливают украинскую противовоздушную оборону.

"Отдельная благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности — положить конец российскому террору, совместными усилиями уничтожив "шахеды" и ракеты", — подчеркнул Зеленский.

3 октября Министерство обороны Румынии в комментарии Радио Свобода подтвердило поступление зенитно-ракетного комплекса в Украину.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", – заявил спикер оборонного ведомства Константин Спину.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 5 сентября подписал закон о передаче Украине одного ЗРК Patriot, принадлежащего его стране.