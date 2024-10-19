Украина на G7 договорилась с Германией о немедленном усилении ПВО – Умеров

К проекту, кроме Украины, будут включены еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Украина на встрече G7 договорилась с Германией о немедленном усилении украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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"На заседании министров обороны G7 подписали важное соглашение с Германией по немедленным действиям по усилению системы противовоздушной обороны Украины", – заявил он.

Согласно соглашению, страны-подписанты будут финансировать совместные проекты или поддерживать собственные инициативы, направленные на усиление возможностей противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

К проекту кроме Украины присоединятся еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

3 октября система противовоздушной обороны Patriot, предоставленная Румынией, прибыла в Украину.