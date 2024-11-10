Франция пришлет Украине около 10 дальнобойных ракет SCALP

Себастьен Лекарню (Фото: EPA)

Франция предоставит Украине около 10 дальнобойных ракет SCALP, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche.

Он сообщил, что подписал соответствующий документ "в последние дни", ракеты предоставят, чтобы позволить Украине наносить удары по линии фронта. Такую передачу обещал французский лидер Эмманюэль Макрон президенту Владимиру Зеленскому, отметил Лекорню.

Министр отметил, что с наступлением зимы дальнобойные удары России по Украине могут продолжиться - Франция будет вновь поставлять ракеты противовоздушной обороны малой дальности "Мистраль", в том числе для защиты зон боевых действий.

"Мы должны поддерживать нашу помощь на стабильном уровне, поскольку это также позволит украинским властям рассматривать политические решения (вероятно, речь идет о переговорах. - Ред.), когда они решат это сделать. Военная поддержка важна, и даже когда война закончится, украинскую армию нужно будет продолжать укреплять", - заявил чиновник.

Также он напомнил, что во Франции обучается 2000 украинских военных – их тренируют французы на французском оборудовании.

Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией MBDA. Вес ее боевой части – 450 кг. Заявленная дальность пуска составляет более 250 км в экспортном варианте и до 560 км для армий Франции и Британии.

Ранее Зеленский сообщал, что тренировка и оснащение во Франции бригады имени королевы Франции Анны Киевской должно закончиться до конца осени.