Лекорню заявил, что Европа должна обеспечивать свою безопасность, а не полагаться на США

Себастьян Лекорню считает, что каждая страна должна продолжать укреплять свой военный потенциал, выделяя больше бюджетных средств

Себастьян Лекарню (Фото: Luong Thai Linh/EPA)

Европа должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность, а не полагаться на Соединенные Штаты в этом вопросе. Об этом в интервью Le Journal du Dimanche сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, комментируя данные о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может снизить инвестиции в НАТО.

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"Это зависит от нового президента и его новой администрации. Но эта дискуссия не нова. Генерал де Голль объяснял, что Европа была наивной, делегируя свою безопасность США, и отказался от этой модели для Франции", – сказал Лекорню.

Он задал вопрос, почему, например, налогоплательщики Невады или Аризоны должны финансировать безопасность немцев и поляков.

Глава Минобороны Франции считает, что при новых угрозах для европейцев нормально брать ответственность за собственную безопасность. Он добавил, что Франция придерживается этого принципа с 2017 года.

"Франция с ее силами ядерного сдерживания, армией и суверенной оборонной промышленностью разработала уникальную модель. Теперь эта модель должна вдохновлять другие европейские страны", – сказал Лекорню.

Он считает, что каждая страна должна продолжать укреплять свой военный потенциал, выделяя большее количество бюджетных средств, а также имея полностью оперативные силы.

4 мая 2024 года The Telegraph писало, что Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

2 июля Politico сообщило, что Трамп в случае своей победы на президентских выборах в США может рассмотреть отказ НАТО от расширения на восток.