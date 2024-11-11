The Telegraph: Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить Украине удары глубь России

Отмечается, что если Байден даст разрешение сейчас, то Трампу будет сложнее его отменить

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Франция и Великобритания хотят добиться разрешения для Украины ударов вглубь России ракетами Storm Shadow, чтобы помешать Дональду Трампу сократить поддержку. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собеседников в британском правительстве.

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По словам анонимных собеседников, британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон 11 ноября в Париже обсудят возможность убедить главу США Джо Байдена предоставить разрешение на дальнобойные удары до того, как он покинет свой пост.

Сообщается, что, если Украина получит это разрешение до того, как Трамп вступит в должность, то ему сложнее будет его отменить.

"Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января, а не просто отложить все до следующей администрации", – сказал высокопоставленный собеседник в британском правительстве.

По словам другого информатора, ожидается, что Байден "откроет краны" и предоставит Украине дополнительную финансовую помощь за несколько недель до того, как передаст полномочия Трампу.

Как говорят собеседники в британском правительстве, Стармер и Макрон еще в начале 2024 года поддержали Владимира Зеленского в вопросе дальнобойных ударов по РФ. Но для полной эффективности ракетам Storm Shadow необходимы американские технологии.

Предполагается, что сейчас Украине частично разрешено использовать эти ракеты по территории РФ: для ударов по войскам на границе, к примеру. Согласно анализу внутренних дебатов в США, госсекретарь Энтони Блинкен поддержал разрешение на дальнобойные удары, но советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан опасается, что это приведет к эскалации войны.